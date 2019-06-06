С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

Заседания ОПЕК и ОПЕК+ первоначально были намечены на 25 и 26 июня соответственно. На них планируется определить дальнейшую судьбу венской сделки, в том числе возможность ее продления на второе полугодие 2019 года. При этом в конце мая источник в ОПЕК сообщил РИА Новости, что организация рассматривает возможность переноса июньских заседаний на начало июля.

Отвечая на вопрос, когда планируется встреча стран-участниц ОПЕК+, Новак сказал: "2-4 июля… Нас дата устраивает, 2,3,4 июля".