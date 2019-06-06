С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" может получить 25% в проекте Eni в Конго за 800 миллионов долларов, сообщил журналистам глава нефтяной компании Вагит Алекперов в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Мы сейчас вышли с предложением, чтобы нам дали разрешение войти в проект Marine 12. Согласованы документы с оператором проекта, компанией Eni, и направлены в правительство. Eni отказалась от своего преимущественного права, она хочет, чтобы мы были их партерами", — сказал Алекперов.

По его словам, речь идёт примерно о доле 25% стоимостью 800 миллионов долларов.

"Лукойл" также планирует войти в проект Eni в Абу-Даби. "Сейчас мы активно работаем над вхождением в проект на территории Абу-Даби. Блок на шельфе, где оператором является компания Eni", — сказал Алекперов.