МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Показатель EBITDA компании снизился на 6,8%, до 29,564 миллиарда рублей. Выручка составила 99,541 миллиарда рублей, увеличившись на 1% в годовом выражении.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет более 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.