С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Банк "Открытие" профинансирует энергетическую компанию "Квадра" на величину до 40 миллиардов рублей, соответствующее соглашение было заключено на ПМЭФ, сообщает пресс-служба банка.

"По условиям соглашения банк предоставит "Квадре" финансирование в объёме до 40 миллиардов рублей, обеспечит проведение расчётов, а также сможет оказывать услуги эквайринга (в том числе интернет) и осуществлять комплексное обслуживание сотрудников компании", — говорится в сообщении.

По словам президента-председателя правления "Открытия" Михаила Задорнова, партнерство с "Квадрой" будет способствовать развитию экономики в регионах Центральной России в целом.