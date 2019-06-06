С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Россию устраивает цена на нефть на уровне 60-65 долларов за баррель, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Путин: РФ преодолела трудности в экономике от санкций и падения цен на углеводороды

"Полка где-то в районе 60-65 долларов за баррель нас вполне устраивает, у нас нет необходимости загонять туда наверх", — сказал президент.

Говоря о картеле нефтедобывающих стран ОПЕК, то Путин сказал, что Россия не собирается вступать в объединение, но имеется механизм сотрудничества с организацией, позволяющий принимать консолидированные решения.

"Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", — сказал он.

Президент уточнил, что у ОПЕК и РФ есть разногласия, но они естественны.

"У нас есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием "справедливой цены", это тоже естественно", — уточнил он.

По мнению главы государства, России в отличие от Саудовской Аравии не нужны слишком высокие цены на нефть — бюджет РФ сформирован исходя из цены около 40 долларов за баррель, и экономика более диверсифицированная.

"Посмотрите, из какой цены за баррель рассчитан, скажем, бюджет Саудовской Аравии. Это значительно больше, чем у нас. У нас из 40 долларов за баррель, у них — больше. Поэтому им, конечно, хочется, чтобы цена держалась повыше, но у нас нет такой необходимости", — сказал Путин.

Он отметил более сильную диверсификацию российской экономики.

"Зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах Залива, допустим", — сказал президент РФ.