МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" создаст с Shell совместное предприятие для освоения месторождений в ЯНАО, закрытие сделки планируется в конце 2019 – начале 2020 года, говорится в сообщении "Газпром нефти".

"На Петербургском международном экономическом форуме "Газпром нефть" и Shell подписали соглашение о создании совместного предприятия для освоения лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе", — сообщает компания.

"Газпром нефть" и Shell подписали юридическую документацию по сделке купли-продажи 50% доли в уставном капитале "Меретояханефтегаз" и создании на его базе совместного предприятия. Закрытие сделки планируется в конце 2019 – начале 2020 года после получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений и выполнения отлагательных условий", — говорится в сообщении.

Управление совместной компанией будет осуществляться на паритетных началах.

В настоящее время "Меретояханефтегазу" принадлежит лицензия на Меретояхинское месторождение. К моменту закрытия сделки в портфель активов СП также войдут лицензии на Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО.

"Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр "Меретояханефтегаза", составляют около 1,1 миллиарда тонн нефти", — сообщает "Газпром нефть".