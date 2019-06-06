КИЕВ, 6 июн — ПРАЙМ. Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что транзит российского газа через Украину за пять месяцев вырос на 8%.

"Транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% — дополнительные объемы закачивают в хранилища", — написал Коболев на странице в Facebook в четверг.

Коболев отмечает, что согласно опубликованным данным, в европейских подземных хранилищах газа, "сейчас уже на 20 миллиардов кубометров больше газа, чем в среднем за два предыдущих года". "Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года", — отметил глава "Нафтогаза".

Он также сообщил, что закачка газа в ПХГ может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.

Ранее Коболев заявил, что "Нафтогазу Украины" для закачки в ПХГ еще около 10 миллиардов кубометров газа необходимо порядка 1 миллиарда долларов кредитных средств.

Он сообщил, что Украина импортировала на 20% больше газа, чем в прошлом году, и, если продолжить в таком же темпе, "к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень — 20 миллиардов кубометров".

"Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза"… если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели — закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на высшем уровне", — написал Коболев в Facebook в четверг.

Глава "Нафтогаза" ранее он заявлял, что Украине на случай прекращения с начала 2020 года транзита газа надо к этой зиме накопить в подземных хранилищах (ПХГ) около 20 миллиардов кубометров "голубого топлива".