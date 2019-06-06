МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Лукойл" заключил соглашение о покупке 25% в проекте Marine XII компании Eni в Конго за 800 миллионов долларов, говорится в сообщении российской компании.

"Лукойл" заключил соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Сумма сделки составляет 800 миллионов долларов США с оплатой денежными средствами. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Конго", — говорится в сообщении.

Участок Marine XII площадью 571 квадратный километр разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Eni с долей 65%, в проекте также участвует государственная компания Sociеtе Nationale des Pеtroles du Congo с долей 10%.

"Проект характеризуется разведанной ресурсной базой, значительным потенциалом роста добычи, доступом к развитой инфраструктуре и соответствует нашим технологическим компетенциям. Кроме того проект уже вышел на положительный свободный денежный поток", – приводятся в сообщении слова президента "Лукойла" Вагита Алекперова.

Ранее в четверг Алекперов в кулуарах ПМЭФ-2019 сообщал, что "Лукойл" может получить 25% в проекте Eni в Конго за 800 миллионов долларов.