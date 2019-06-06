МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг скорректировались вверх, отыграв вчерашнее падение, однако опасения по поводу роста предложения из США, а также снижения спроса сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 21.43 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,3% — до 62,03 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,5%, до 52,96 доллара за баррель. Таким образом, цены полностью отыграли вчерашнее падение, когда Brent в ходе торгов обновила минимум с января, опустившись ниже отметки в 60 долларов.

Поддерживающим нефть фактором стали заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с нефтедобывающими странами и принимать совместные решения о действиях на рынке нефти.

Министр энергетики Александр Новак сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что позиция России по будущему сделки ОПЕК+ находится в стадии обсуждения. Он отметил, что после последней встречи министров в Джидде ситуация на рынке поменялась. Тогда за баррель нефти марки Brent давали около 73 долларов.

При этом трейдеры все еще опасаются по поводу значительного роста запасов сырья в США и увеличения предложения из этой страны, а также в связи с вероятным снижением спроса на фоне замедления глобальной экономики.

"Несмотря на то, что большое внимание (рынка —ред.) было уделено растущим и рекордным темпам добычи нефти в США, что способствовало значительному увеличению поставок нефти… для нас становится все более очевидным, что основным фактором, способствующим снижению цен, также стало снижение спроса", — приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch).