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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Снижение добычи нефти Россией сильнее обязательств в рамках ОПЕК+ частично связано с ситуацией с загрязнением трубопровода "Дружба", а также с ремонтными работами, которые проводят нефтекомпании, такая ситуация продлится и в июне, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Во-первых, это связано с тем, что компании сейчас вышли в ремонт, в большей степени, и в том числе это частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе", — ответил Новак на вопрос, с чем связано снижение добычи сверх квоты ОПЕК+.

"Мы просто восстановим эту добычу, она будет в течение года все равно восстановлена. Сейчас это просто более целесообразно для ускорения процесса очищения трубопровода", — добавил министр.

"Я думаю, это ситуация только июня", — ответил Новак на вопрос о том, как долго продлится эта ситуация.

Ранее в июне Новак сообщал, что среднесуточное сокращение добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ в мае составило 317 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, взятого за ориентир в нефтяном соглашении. Таким образом, РФ значительно перевыполнила в мае свои обязательства по соглашению ОПЕК+, согласно которому страна должна сокращать добычу на 228 тысяч баррелей в сутки. Перевыполнение обязательств Россией составило примерно 39%.

Позднее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что среднесуточная добыча нефти в России за три дня июня упала до трехлетнего минимума на фоне ситуации с загрязненной нефтью в "Дружбе". По информации агентства, показатель за 1-3 июня составил 10,87 миллиона баррелей в сутки, что существенно ниже среднесуточного показателя за май в 11,11 миллиона баррелей.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.