МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI в четверг вечером подорожала более чем на 3% на сообщениях о возможной отсрочке введения новых пошлин США на товары из Мексики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.54 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,82% — до 62,33 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,02%, до 53,19 доллара за баррель. Минутами ранее WTI подорожала до 53,3 доллара, более чем на 3%.

"Сейчас появляются сообщения о том, что США могут не ввести мексиканские пошлины, и это подтолкнуло акции к росту, и мы получили короткое покрытие на основе этих сообщений", — цитирует агентство Рейтер аналитика Energy Management Institute Доминика Чиричеллу (Dominick Chirichella).

Как ранее в четверг сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров.