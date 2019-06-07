ВАШИНГТОН, 7 июн /ПРАЙМ/. Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

"Офис контроля за иностранными активами министерства финансов (OFAC) вносит изменения в относящиеся к Венесуэле Генеральную лицензию 7А, Генеральную лицензию 8 и Генеральную лицензию 13, чтобы уточнить, что эти лицензии не разрешают сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу", — говорится в сообщении на сайте минфина.

Растворители, по мнению ведомства, играют ключевую роль в транспортировке и экспорте венесуэльской нефти, которые США стремятся ограничить. Как поясняет агентство Блумберг, большая часть венесуэльской сырой нефти низкого качества, и для последующей продажи на мировом рынке она нуждается либо в разбавлении более легкими сортами нефти, либо в частичной переработке.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда тогдашний президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. В конце января текущего года Вашингтон ввел санкции в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.