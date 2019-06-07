МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Татнефть" по МСФО за первый квартал текущего года выросла на 43,7% в годовом выражении и составила 60,235 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

При этом прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 60,151 миллиарда рублей, увеличившись на 43,2%.

Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности составили 227,33 миллиарда рублей, показав рост на 20,7%.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".