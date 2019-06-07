МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Добыча газа в США превысит знаковые 1 триллион кубометров к 2025 году, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа Gas 2019 (прогноз до 2024 года).

"США сделают самый большой индивидуальный вклад в этот рост (добычи газа в мире — ред.) благодаря постоянному развитию ресурсов сланцевого газа, как для внутреннего, так и для международного рынка. Добыча в США превысит 1 триллион кубометров к концу прогнозного периода", — отмечает МЭА.

В 2018 году добыча газа в Соединенных Штатах выросла на 86 миллиардов кубометров, или на 11,5% в годовом выражении, до 859 миллиардов кубометров. Это самый сильный годовой рост с 1951 года, отмечает МЭА. При этом доля сланцевого газа в общем объеме добычи в США более чем удвоилась с начала десятилетия: с 29% в 2010 году до 72% в 2018 году.

Кроме того, ожидается, США станет крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) к концу прогнозируемого периода, объем производства СПГ в стране в 2024 году достигнет 113 миллиардов кубометров в год. Таким образом, США опередит Австралию (107 миллиардов кубометров в год) и Катар (105 миллиардов кубометров). При этом на США в ближайшие пять лет придется более 80% новых мощностей по сжижению природного газа, большинство таких проектов будет запущено в период с 2019 по 2021 год, говорится в релизе.

Согласно прогнозу МЭА, Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) обеспечит 57% роста мирового спроса на газ до 2024 года, в среднем спрос в регионе будет расти на 4% ежегодно.

"На Азиатско-Тихоокеанский регион придётся более половины общего роста спроса на природный газ до 2024 года, со средним темпом роста 4% в год, в первую очередь за счёт сильного экономического и стратегического стремления Китая к освоению газовых месторождений (среднегодовой рост составляет 8% в течение прогнозного периода 2018–2024 годы)", — пишет МЭА.

Агентство отмечает, что значительный вклад в рост потребления газа могут сделать другие быстрорастущие экономики региона — Индия, Пакистан и Бангладеш, при условии, что природный газ остается конкурентоспособным и доступным энергоресурсом для этих рынков, чувствительных к изменениям цен.

Глобальный спрос на природный газ с 2018 по 2024 год, по прогнозу МЭА, будет в среднем расти на 1,6% ежегодно. Наибольший рост будет наблюдаться в АТР (4%), Африке (2,7%), на Ближнем Востоке (2,1%). В странах Центральной и Южной Америки спрос будет ежегодно увеличится в среднем на 1,2%, Северной Америки — на 1%. Слабее всего потребность в газе будет расти в Европе — на 0,1% — из-за развития возобновляемой энергетики и ограниченных перспектив в сфере бытового и промышленного потребления газа.

Средний рост добычи газа в мире за период 2018-2024 годы составит 1,6%, и к 2024 году мировая добыча достигнет 4,332 триллиона кубометров. Наиболее заметным рост будет в Африке (2,7% ежегодно), АТР (2,5%) и Северной Америке (2,1%). В Центральной и Южной Америке добыча будет расти в среднем на 1,1% в год, а в Европе — падать на 3,5%.

"Европа остается единственным регионом с падением добычи в течение прогнозируемого периода из-за снижения добычи на стареющих месторождениях в Северном море и постепенного прекращения добычи на месторождении Гронинген в Нидерландах", — поясняет МЭА.