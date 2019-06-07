С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Проектная компания по реализации "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG — планирует привлечь во втором квартале от "Газпрома" и пяти европейских партнеров по проекту 440 миллионов евро, сообщил журналистам финансовый директор компании Пол Коркоран.

"Мы делаем квартальные запросы нашим кредиторам. Это стандартный режим. В этом квартале мы сделаем запрос совсем скоро, он будет примерно в размере 440 миллионов евро. Это 50% от "Газпрома" и по 10% от финансовых инвесторов", — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.