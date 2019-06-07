МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Выступая на ПМЭФ, глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что США дестабилизируют ситуацию на мировом рынке нефти, подавляя конкурентов при помощи санкций. США наращивают собственную добычу нефти – прежде всего в Техасе – одновременно с этим проводят "зачистку" конкурентов.

Вашингтон наложил санкции на "Русал", чем до смерти напугал владельца этой компании Олега Дерипаску. В результате контроль над крупнейшим российским производителем алюминия перешел под контроль американцев. На ПМЭФ Сечин дал понять, что такой сценарий с "Роснефтью" невозможен. Крупнейшая российская компания не боится санкций со стороны Вашингтона и готова бороться за рынки сбыта с американскими сланцевыми компаниям

СТИЛЬ ОБНАЖЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА И ШОВИНИЗМА

В начале своего выступления на Энергетической панели ПМЭФ Сечин сообщил, что США теряют лидирующие позиции в мировой экономике. Вашингтон пытается развивать свою экономику за счет торможения роста других стран – прежде всего Китая. Для сохранения своего доминирующего положения США используют санкции и блокируют возможности развития конкурентов.

По словам Сечина, силовое подавление конкурентов стало основой экономической политики США. Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел Китая, назвал такой стиль "ведения дел" по-американски обнаженным экономическим терроризмом и шовинизмом.

Глава "Роснефти" выразил уверенность, что Китай не пойдет на какие-либо уступки в торговом противостоянии с США по принципиальным для себя вопросам.

Ярким примером "экономического терроризма" является печальная судьба "Русала". Компания не выдержала санкционного давления со стороны Вашингтона и фактически перешла под контроль американской администрации. "Русал" является крупнейший в России производителем алюминия и глинозема. Кроме того, компания имеет большой пакет акций "Норникеля", который добывает никель, медь, палладий и платину. Таким образом, Вашингтон может контролировать большой сегмент производства цветных металлов в России.

ЭНЕРГЕТИКА — ОРУЖИЕ "ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА"

Несмотря на постоянный рост доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе, спрос на традиционные ископаемые виды топлива останется на высоком уровне. В "Роснефти" считают, что в мире будут сохраняться относительно высокие темпы роста мировой экономики, что обеспечит увеличение спроса на энергетические ресурсы – на 1,5-2% ежегодно до 2040 года. По мнению экспертов "Роснефти", спрос на нефть к 2040 году вырастет на 20 млн барр./сут. по отношению к текущему уровню, который составляет около 100 млн барр./сут.

Политика США как "глобального регулятора" увеличивает риски добывающих стран, поскольку создают неопределенность общего вектора развития и высокую волатильность на рынке энергоносителей. 14 мая президент Трамп заявил о начале "золотой эры" американской энергетики. США намерены добиться энергетического господства за счет выхода из Парижского соглашения по климату, отказа от чистой энергетики, облегчения доступа к природным ресурсам, стимулирования добычи нефти и газа, расширения экспортных возможностей для американских производителей энергоресурсов.

Фундаментально сланцевая добыча никогда не могла конкурировать с дешевыми традиционными источниками энергии. Но в США стимулирую добычу сланцевой нефти путем снижения налогов, регуляторных барьеров и смягчению экологических требований.

Когда Трамп объявил о начале "золотой эры", в американском Сенате обсуждались санкции против "Северного потока-2". США используют энергетику как политическое оружие, поскольку санкции или угроза их применения разрушительно влияют на рыночную систему мировой энергетики, считает Сечин.

"Американский золотая эра" для всех остальных может оказаться веком энергетического колониализма. Мировая энергетическая отрасль стала заложником политики США. Вашингтон для оказания давления выбирает те страны, бюджеты которых формируются в основном от доходов за счет экспорта энергоресурсов.

Санкции против Ирана и Венесуэлы, секторальные санкции против российских нефтегазовых компаний привели к тому, что общий объем жидких углеводородов, на который наложены ограничения, достиг примерно трети мировых запасов – антирекорд, которого никогда не было в истории мировой экономики.

Безнаказанность санкционной политики США и отсутствие реакции мирового сообщества ведет к тиражированию подобной политики на другие энергетические рынки.

Сечин процитировал слова министра энергетики США Рика Перри о том, что лучше купить дорогой американский газ, чем дешевый российский.

Усилия Минэнерго США по развитию экспорта газа позволяют экспортировать "молекулы американской свободы" по всему миру. В мае ведомство выдало разрешение на экспорт двум находящимся в стадии реализации проектам по производству СПГ совокупной мощностью 60 млрд куб. м/г. Этот объем предназначен для Европы, поскольку Вашингтон неоднократно делал заявления о недопущении увеличения поставок российского газа в Европу.

ТЕХАССКАЯ НЕФТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Известно, что Техас является нефтяной кладовой США. Добыча нефти в штате достигла 5 млн барр./сут. в основном благодаря Permian – крупнейшей сланцевой структуре США. Сейчас в Техасе добывается больше нефти, чем в Иране, Венесуэле и Ливии вместе взятых.

Однако этот результат был достигнут за счет введения санкций против Ирана и Венесуэлы, где добыча существенно сократилась. Дальнейший рост добычи в Техасе может потребовать новых "санкционных жертв". Таким способом расчищается рынок для сбыта американского сырья. При этом жертвой может стать любая стара.

Глава "Роснефти" особо подчеркнул, что американцы для балансировки рынка ставят вопрос о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 3 млн барр./сут. "Роснефть" выступает против продления соглашения ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти в России.

Такая агрессивна политика на энергетическом рынке была бы невозможна без изменения статуса США, которые стали экспортировать нефть. После снятия запрета на экспорт нефти из США в 2015 году поставки за рубеж выросли в шесть раз, достигнув 2,7 млн барр./сут. Одновременно с этим создается инфраструктура для экспорта углеводородов из Техаса — трубопроводы, хранилища, морские терминалы. Сечин полагает, что уже в следующем году США станут нетто-экспортером нефти – объем поставок за рубеж превысит импорт – а к 2024 экспорт нефти и нефтепродуктов может достигнуть 9 млн барр./сут.

СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

"Феномен сланцевой революции второго поколения – это не просто увеличение добычи. Это – создание взаимосвязанного комплекса добывающих, инфраструктурных, сервисных компаний, научно-технических организаций. Рост добычи не мыслим без новых технологий… С учетом масштабного входа на сланцевый рынок мэйджоры создают собственные интегрированные сервисные подразделения для консолидации технических, специализированных, коммерческих навыков в области разведки, добычи, выделяя центры новых технологий и инноваций, а также для мобилизации ресурсов для организации работы именно с американской сланцевой добычей", — сказал Сечин.

В США предприняты беспрецедентные меры поддержки сланцевой отрасли за счет снижения налоговой нагрузки и регуляторных барьеров. Снижение налога на прибыль с 31% до 25% позволило сланцевым компаниям значительно нарастить инвестиции. В 2018 году сланцевая отрасль с учетом всех налоговых послаблений и улучшения ценовой конъюнктуры показала незначительный положительный денежный поток. Низкая стоимость долларового финансирования, сдерживание роста процентной ставки, доступность частного и публичного финансирования являются важной составляющей ускоренного роста инвестиций в добычу сланцевой нефти.

В "Роснефти" полагают, что из-за второй сланцевой революции срок пика добычи в США переносится с середины 20-х годов на начало или даже середину 30-х. Однако Сечин выразил сомнение, что США смогут обеспечить долгосрочный прирост поставок.

В своей речи Сечин упомянул две крупнейшие нефтяные компании США ExxonMobil и Chevron, которые направляют свои ресурсы на разработку залежей сланцевой нефти Техаса.

ExxonMobil планирует увеличение добычи углеводородов в шесть раз к 2025 году за счет разработки лицензионных участков на Permian – до 1,1 млн барр./сут. Chevron надеется нарастить добычу в Техасе с нынешних 300 тыс. барр./сут. до 900 тыс. барр./сут. к 2023 году.

ExxonMobil была партнером "Роснефти" в арктических проектах, но вышла из них после введения антироссийских санкций со стороны Запада в 2014 году.

ДОЛОЙ "ГЛОБАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА"

"Россия является одним из самых надежных участников мирового энергетического рынка, противопоставляя себя в этой роли недальновидной политике ограничений и неконкурентной борьбы", — заявил Сечин.

"Роснефть" готова противостоять "глобальному регулятору" на энергетическом рынке. Конкурентным преимуществом России является не только ее текущая себестоимость. По оценкам большинства аналитиков и экспертов, наилучший перспективный портфель новых проектов находится именно в России. Новые российские проекты имеют лучшие показатели по объему ресурсной базы, качеству нефти и показателю себестоимости.

Для "Роснефти" Арктика становится стратегическим регионом развития, и Сечин полагает, что на Западе недооценивают потенциал этого региона, нефтяные ресурсы которого превышает 20 млрд тонн – 15 млрд тонн на шельфе Карского моря и 5 млрд — на севере Красноярского края.

Однако только наличия таких огромных ресурсов недостаточно для противостояния "мировому регулятору". Необходима политическая воля и поддержка со стороны государства.