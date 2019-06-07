С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал договоры о купле-продаже 10%-ной доли в "Арктик СПГ-2" с китайскими CNPC и CNOOC, сообщает "Новатэк"

"Новатэк" и 100%-е дочернее общество Китайской национальной нефтегазовой корпорации ("CNPC") подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ-2". Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в РФ и КНР", — говорится в сообщении.

Кроме того, "Новатэк" и CNOOC Ltd. (CNOOC) подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в "Арктик СПГ-2". Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после получения необходимых регуляторных одобрений в РФ и КНР, сообщает "Новатэк".

В начале мая председатель правления и совладелец компании Леонид Михельсон сообщал, что "Новатэк" до конца июня рассчитывает продать оставшиеся 10% в "Арктик СПГ-2".

"Арктик СПГ-2" — второй проект " Новатэка ", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.