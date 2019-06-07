С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Глава российской компании "Газпром" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко на полях ПМЭФ-2019 заявил, что поставщик газа готов начать переговоры о прямых поставках "голубого топлива" на Украину. Он отметил, что для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%, чем при реверсе из Европы.

"Мы подтверждаем тот уровень цен, который обсуждался в рамках предыдущих встреч, уровень цен, по которым мы будем готовы поставлять газ на Украину по нашим прямым поставкам, и мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечили бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", — заявил глава "Газпрома".

"Она (цена на газ) будет на 25% дешевле, чем та цена, по которой сегодня покупается газ по так называемому реверсу. Это подтвердил руководитель "Газпрома", и это не просто какое-то обещание, это экономические расчеты, которые показывают что сегодняшнее руководство "Нафтогаза", правительство, оно сознательно закупает газ по завышенным ценам, хотя по прямым поставкам мы можем получать его значительно дешевле", — такие слова произнес глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Напомним, что Украина прекратила закупку "голубого топлива у России в ноябре 2015 года. После этого страна не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону: в хранилища закачивался газ, закупленный по реверсу в Европе.

Действующие контракты на поставку и транзит газа из РФ по территории Украины истекают в конце 2019 года.