МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в мае в месячном выражении на 42 штуки, или на 1,9%, до 2,182 тысячи единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE).

В годовом выражении количество буровых выросло на 86 штук, или на 4,1%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 26 штук, или на 2,6%, и составил 986 штук, в Канаде — вырос на 4 штуки, до 70 единиц.

На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц снизилось по сравнению с апрелем на 2 штуки, до 410 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок уменьшилось на восемь штук, или на 3,4%, до 228 штук, в Африке — снизилось на три, или на 2,4%, до 123. В Латинской Америке показатель в месячном выражении упал на 11 единиц, или на 6%, до 179 установок.

При этом количество установок в Европе поднялось на 88 штук или в 1,9 раза, до 186 единиц. Компания уточняет, что в отчетности теперь учитывает количество буровых установок на Украине. "В мае на Украину приходилось 84 из 186 действующих буровых установок в Европе. (…) Это дополнение не отражено в исторических данных", — уточняет BHGE.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый пятый рабочий день месяца публикует количество буровых установок по всему миру. В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носит название Baker Hughes, a GE Company (BHGE).