С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Австрийская OMV заплатит за долю "Газпрома" в ачимовских блоках Уренгойского месторождения 905 миллионов евро, заявил журналистам глава OMV Райнер Зеле в кулуарах Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"905 миллионов евро", — ответил он на вопрос журналистов, какова цена сделки.

Зеле также добавил, что стороны планирует закрыть сделку до конца 2019 года после одобрения российских регуляторов.

"Газпром" и OMV в октябре подписали основополагающее соглашение о покупке австрийской компанией доли в 24,98% в проекте "Газпрома" по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Российский газовый холдинг сообщал, что финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 года.

Ачимовские участки Уренгойского НГКМ — наиболее перспективные залежи конденсатосодержащего газа. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности ООО "Газпром добыча Уренгой" превышают 1 триллион кубометров газа и 400 миллионов тонн конденсата по категории С1.