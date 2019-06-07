С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Австрийская OMV инвестирует до 2044 года около 950 миллионов евро в совместный с "Газпромом" проект разработки ачимовских блоков Уренгойского месторождения, говорится в сообщении австрийской компании.

В пятницу глава OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил, что компания заплатит за долю "Газпрома" в ачимовских блоках 905 миллионов евро. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года.

"Ожидается, что доля OMV в общих инвестициях (в проект — ред.) составит до 950 миллионов евро до конца 2044 года, включая примерно 75 миллионов евро компенсации за возникшие в 2017 и 2018 годах расходы (на проекте — ред.)", — говорится в сообщении OMV.

"Газпром" и OMV в октябре подписали основополагающее соглашение о покупке австрийской компанией доли в 24,98% в проекте "Газпрома" по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Российский газовый холдинг сообщал, что финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 года.

Ачимовские участки Уренгойского НГКМ — наиболее перспективные залежи конденсатосодержащего газа. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности ООО "Газпром добыча Уренгой" превышают 1 триллион кубометров газа и 400 миллионов тонн конденсата по категории С1. OMV ожидает, что приобретение доли в проекте добавит к концу 2044 года около 600 миллионов баррелей нефтяного эквивалента к ее балансовым запасам. Добыча должна начаться в конце 2020 года и достичь пика в 80 тысяч баррелей в день (доля OMV в общей добыче) к 2026 году.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.