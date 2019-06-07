С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут задействованы для финансирования проекта газового комплекса в Усть-Луге, следует из слов заместителя министра финансов РФ Андрея Иванова.

"Проект важный для РФ, весьма капиталоёмкий, именно поэтому финансовым структурированием проекта мы будем заниматься на площадке министерства финансов, с участием ВЭБ.РФ, ВТБ, Газпромбанка и "Русгаздобычи", — сказал Иванов, выступая на презентации проекта в рамках ПМЭФ.

"Думаю, что для этого проекта мы даже посодействуем ФНБ. Будут приняты отдельные налоговые решения и все что необходимо для того, чтобы настроить проектное финансирование для этого проекта", — добавил он.

По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, ВТБ, ВЭБ и Газпромбанк работают над деталями для финансирования проекта газового комплекса в Усть-Луге.

"Этот проект такой, что в одиночку не профинансируешь. Под эгидой министерства финансов, первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова, мы — группа финансовых организаций — ВЭБ.РФ, ВТБ и Газпромбанк уже на протяжении нескольких месяцев работаем по деталям этого проекта", — сообщил Шувалов, выступая на презентации проекта в рамках ПМЭФ.

Объем заказов на российское оборудование, строительные и инжиниринговые услуги для комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге составит до 900 миллиардов рублей, говорится в презентации "Газпрома".

"Суммарный объём размещения заказов на приобретение отечественного оборудования, строительных и инжиниринговых услуг — до 900 миллиардов рублей", — сообщается в презентации проекта, представленной в рамках ПМЭФ.

Как сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, около 80% оборудования, которое закупается для проекта, российское.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.