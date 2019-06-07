С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Текущая стратегия проекта "Арктик СПГ-2" предполагает, что 80% сжиженного природного газа с проекта будет направляться на рынки АТР, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон на брифинге в рамках ПМЭФ.

"То, что сейчас в маркетинговой стратегии рассматривается, наше видение — 20% на 80%. Естественно, 80% на рынки АТР", — ответил Михельсон на вопрос о том, как регионально будет распределяться продукция с проекта.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.