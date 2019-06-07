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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Мощность СПГ-терминала в рамках проекта "Новатэка" с партнерами по электрогенерации на основе сжиженного природного газа во Вьетнаме на данный момент планируется на уровне 4 миллионов тонн в год, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"У них еще не принято решение, они же собираются проводить тендер, звучат громадные цифры — до 4,5 ГВт мощности. И пока вьетнамская сторона хочет на земле построить газовую электростанцию, сделать регазификационный терминал, объединить это трубой, заключить договор на поставку СПГ", — сказал Михельсон.

"Мы будем думать, как сделать регазификационный терминал чуть большей мощностью, чем надо на эту генерацию, и потихоньку выйти на газовый рынок. Это 4 миллиона тонн в год", — добавил он.

"Новатэк" и Народный комитет вьетнамской провинции Ниньтхуан в мае подписали меморандум о взаимопонимании по развитию интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ. Уточнялось, что предполагается совместная реализация этого проекта с Siemens, Total Gas & Power Business Services S.A.S и Vietnam A&A Technology Investment Co. Ltd.

Проект предусматривает поставку СПГ во Вьетнам с использованием существующей инфраструктуры, а также развитие новой инфраструктуры, включая строительство регазификационного терминала СПГ и новых газовых электростанций на территории Вьетнама.

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