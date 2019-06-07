С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня /ПРАЙМ/. Крайний срок ожидания разрешения от Дании для ввода "Северного потока-2" в 2019 году еще не наступил, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я на самом деле знаю этот срок. Я вам его говорить не буду. Я могу сказать, что он ещё не наступил. Пока ещё он и не завтра наступает", — сказал Миллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.