С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Вопрос о прямом контракте на поставку газа Украине нужно решить до обсуждения будущего транзита, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ПМЭФ.

На вопрос, что будет, если Украина откажется от прямых поставок газа РФ в страну, Миллер ответил: "Это значит, что у нас обязательств не будет. И тогда к украинской стороне первый и главный вопрос — а что с контрактом на поставку газа со стороны России по прямому контракту? Ответьте пожалуйста на этот вопрос. И тогда понятно, ответ на этот вопрос должен предшествовать вопросу в отношении транзитного контракта, а не наоборот. Вот об этом мы в том числе сейчас и говорим. А это значит, с украинской стороны этот ответ должен прозвучать, на него должен быть дан четкий, понятный, ясный ответ: покупаем или не покупаем".

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.