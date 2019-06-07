МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в пятницу продолжают заметно расти в цене на сигналах Саудовской Аравии о продлении сделки ОПЕК+, а также на новых санкциях США против нефтехимического сектора Ирана, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 2,66% — до 63,29 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 2,61%, до 53,96 доллара за баррель.

Цены на нефть растут в на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он заявил, что 60 долларов за баррель — это слишком низкая цена, чтобы стимулировать инвестиции в отрасль. Фалих добавил, что видит консенсус, что управление предложением на рынке нефти со стороны ОПЕК+ нужно продолжить.

Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На торги также оказало влияние введение минфином США новых санкций против Ирана. Министерство финансов страны ввело санкции против 39 иранских компаний нефтехимического сектора Ирана, в том числе против Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). Отмечается, что на всю сеть "дочек" компании приходится около 40% от общего объема нефтехимического производства страны, а также 50% от общего объема экспорта нефтехимии. В прошлом году Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана.

При этом нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в пятницу, что за неделю, завершившуюся 7 июня, число нефтяных буровых установок в США сократилось на 11 штук, — до 789 единиц. Данные о снижении числа установок могут свидетельствовать о некотором замедлении буровой активности, что поддерживает рост нефтяных цен.