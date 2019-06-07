С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Совместное предприятие "Газпрома" и вьетнамской Petrovietnam Gas PVGazprom Natural Gas for Vehicles планирует ввод завода по производству сжиженного газа (СПГ) на 2020 год, говорится в сообщении российской компании.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и члена политбюро центрального комитета коммунистической партии Вьетнама, заведующего экономическим отделом ЦК КПВ Нгуен Ван Биня. В частности, стороны обсудили развитие проектов в области электрогенерации и СПГ.

"Совместное предприятие PVGazprom Natural Gas for Vehicles планирует начать строительство малотоннажного комплекса по производству СПГ в этом году. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2020 год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие будет обеспечивать газомоторным топливом автомобильный и водный транспорт. В настоящее время идут конкурсные процедуры по выбору EPC-подрядчика.

Стороны также обсудили подготовку нового соглашения о сотрудничестве между "Газпромом" и КНГ Petrovietnam сроком на 10 лет.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.