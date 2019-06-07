С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Ростех" и НК "Роснефть" в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об основных принципах развития сотрудничества в области воздушного лазерного сканирования и беспилотных летательных аппаратов, передал корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Соглашением предусматривается совместная работа над проектом по выполнению воздушного лазерного сканирования на объектах "Роснефти", а также создание специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами для решения задач компании.

"Ростех" давно и с успехом внедряет дроны в самых разных отраслях: сельском и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве. Например, беспилотники Zala Aero Group ежегодно обследуют более 5 миллионов километров инфраструктуры ТЭК, специальная линейка применяется для работ в условиях Крайнего Севера и Арктики", — прокомментировал замглавы "Ростеха" Александр Назаров.

По его словам, для предприятий нефтегазового сектора беспилотные технологии открывают большие возможности – от предварительного мониторинга перспективных участков до геодезических съемок для проектирования, а новый комплекс может обследовать более 21 тысячи квадратных километров с одного места запуска.

"Активное внедрение инновационных технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, при обустройстве нефтегазовых объектов позволяет компании сокращать издержки, уменьшать сроки выполнения работ, а также оставаться технологическим лидером, задающим научно-технические тенденции в нефтегазовой сфере", — отметил в свою очередь вице-президент по энергетике, локализации и инновациям "Роснефти" Андрей Шишкин.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.