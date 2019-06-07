Добавлен комментарий главы "Новатэка" Леонида Михельсона (пятый абзац).

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. "Совкомфлот", "Новатэк", COSCO и Фонд Шелкового Пути в рамках ПМЭФ подписали соглашение о создании СП по развитию флота ледокольных танкеров, говорится в сообщении "Совкомфлота".

"В рамках Петербургского международного экономического форума группа компаний ПАО "Новатэк", группа компаний ПАО "Совкомфлот" (СКФ), а также компания COSCO Shipping и Фонд Шелкового Пути подписали четырехстороннее соглашение в отношении совместного предприятия ООО "Морской арктический транспорт", — говорится в сообщении "Совкомфлота".

Основным направлением деятельности совместного предприятия "Морской арктический транспорт" станет создание флота ледокольных танкеров арктического ледового класса для безопасной круглогодичной транспортировки сжиженного природного газа в рамках текущих и перспективных проектов ПАО "Новатэк" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-2" и других.

Консолидация транспортно-логистической схемы проекта на единой операционной платформе будет способствовать повышению эффективности, безопасности, а также дальнейшей оптимизации всей системы организации грузопотока через акваторию Северного морского пути, в том числе в рамках проекта "Полярный шелковый путь, отмечает "Совкомфлот".

Позднее на брифинге в рамках ПМЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон уточнил, что управление компанией останется за российской стороной. "Мы хотим объединить управление всем флотом в одну компанию — "Морской арктический транспорт". Естественно за российской стороной будет контрольный пакет по управлению, может, 75%. Бизнес шиппинговый, мы еще только учимся, у нас есть хороший партнер, который тоже вошел в компанию, — "Совкомфлот", распределение доходов, прибыли от этого не обязательно будет делаться в этой компании. Это все будет обсуждаться", — сказал Михельсон.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.