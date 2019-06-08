С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обсудили возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по трубопроводу "Турецкий поток", говорится в сообщении компании.

Обсуждения состоялись в ходе рабочей встречи в рамках ПМЭФ.

"Стороны рассмотрели перспективы расширения сотрудничества. В частности, рассматривалась возможность осуществления поставок в страну российского газа, который будет поступать в Европу по газопроводу "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

В 2018 году "Газпром" поставил в Боснию и Герцеговину 245 миллионов кубометров газа.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.