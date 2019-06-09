ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн /ПРАЙМ/. "Газпром" планирует построить комплекс по производству СПГ на Сахалине. Соответствующее соглашение в рамках Петербургского экономического форума подписали врио главы региона Валерий Лимаренко и председатель совета директоров "Газпром СПГ технологии" Алексей Кахидзе.

"Площадкой для строительства выбран Поронайск (в центре Сахалина). Завод станет основой для формирования на территории области новых направлений: электро- и теплоснабжение автономных потребителей источниками, работающими на СПГ, бункеровка, КриоАЗС", — сообщили в региональном правительстве.

Компания планирует построить две очереди завода, каждая будет производить по 5 тонн СПГ в час. Первую построят в 2021-2022 годы, сроки строительства второй станут ясны по итогам оценки результатов работы первой очереди.

Врио губернатора пояснил, что совместный проект предусматривает создание в регионе новой энергетической индустрии по перевозке СПГ, оснащению, инжинирингу, сервисам и эксплуатации этих мощностей.

"За его счет мы обеспечим экологически чистым топливом удаленные районы на севере Сахалина и Курильских островах. Также этот газ можно будет использовать для нужд автономной энергетики и транспорта. В дальнейшем проект позволит выйти нам на межрегиональный рынок с поставками малотоннажного СПГ в прибрежные районы регионов Дальнего Востока", – цитирует главу региона пресс-служба.

Сейчас на Дальнем Востоке работают более 500 дизельных электростанций общей мощностью более 600 мегаватт. Переход на голубое топливо даст не только экономический эффект, так как СПГ значительно дешевле дизельного топлива, но и улучшит экологическую обстановку в регионе, говорится в сообщении. Для жителей области это означает новое качество жизни, а для компаний и островных предприятий – новые возможности в развитии, заявили в правительстве региона.

Еще в начале 2019 года Лимаренко и председатель правления "Газпрома" Алексея Миллер договорились, что к 2020 году компания актуализирует генеральную схему газоснабжения и газификации региона, добавили в пресс-службе.

Как сообщили в правительстве области, в 2019 году "Газпром" планирует выполнить строительно-монтажные работы по газопроводу-отводу и газораспределительной станции "Тымовское", четырем газопроводам к населенным пунктам Тымовского района: поселку Тымовское, селам Воскресеновка, Восход, Зональное, Кировское, Красная Тымь и Ясное. Это позволит газифицировать более 3,2 тысяч домовладений и квартир, 82 объекта промышленности и малой энергетики. Предполагается также построить газопровод для газификации резидентов ТОР "Горный воздух".

Кроме того, ведется подготовка к началу сооружения газопровода-отвода и ГРС "Долинск", шести газопроводов в городском округе "Город Южно-Сахалинск", Долинском и Макаровском районах. В стадии проектирования находятся четыре газопровода-отвода, ГРС "Корсаков", "Леонидово", "Макаров", "Южная" и 16 газопроводов.

На шельфе острова "Газпром" развивает крупный центр газодобычи в рамках реализации государственной Восточной газовой программы. В частности, ведется промышленная разработка Киринского месторождения и бурение эксплуатационных скважин на Южно-Киринском месторождении проекта "Сахалин-3".

Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.