МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Совместная работа российских ученых и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) охватывает широкий спектр научных вопросов — от физики высоких энергий до материаловедения, систем сбора и обработки "больших данных", а также нанотехнологий, рассказал журналистам первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.

В апреле Россия и Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса.

"Магистральным направлением сотрудничества РФ с Европейской организацией ядерных исследований является физика высоких энергий. Вместе с тем совместная работа охватывает широкий спектр научных вопросов. К их числу относятся физические исследования, осуществляемые вне коллайдеров, ядерная физика низких и промежуточных энергий, астрофизика, физика нейтрино, а также сопутствующие проведению фундаментальных исследований новейшие разработки по нанотехнологиям, материаловедению, современной электронике, информационным и компьютерным технологиям (в том числе системы сбора и обработки "больших данных"), созданию сверхмощных магнитов, медицинской физике", — рассказал Приходько.

По его словам, в этой связи подписанное в апреле 2019 года соглашение "создает основу для развития взаимодействия с ЦЕРН по всей палитре научных направлений, представляющих взаимный интерес".

"Соглашение подлежит ратификации в Российской Федерации. Соответствующий законопроект уже готовится", — добавил Приходько.