МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Нацпроект "Наука" предполагает сотрудничество российских специалистов с ведущими зарубежными учеными в сфере ядерных исследований, благодаря кооперации с ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) будет получен доступ к самым передовым технологиям, сообщил журналистам первый замруководителя аппарата кабмина РФ Сергей Приходько.

"В рамках нацпроекта "Наука" будет обеспечено привлечение ученых с мировым именем в российские образовательные и научные организации. В 2019 году на конкурсной основе будет поддержано не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих зарубежных ученых, в том числе сотрудничающих с ЦЕРН", — сказал Приходько.

По его словам, российская сторона уже информировала ЦЕРН о возможностях расширения взаимовыгодного сотрудничества, создаваемых в рамках национального проекта "Наука" на площадке совместного Комитета по сотрудничеству "Россия-ЦЕРН".

"Европейские партнеры прорабатывают возможные модальности совместной работы с учетом этой российской инициативы. Необходимость заключения дополнительного соглашения в настоящее время не просматривается", — добавил Приходько.

Он также отметил положительный опыт сотрудничества с ЦЕРН при реализации проектов класса "мегасайнс" на территории России. В качестве примера он привел Комплекс сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA, строительство которого также предусмотрено национальным проектом "Наука".

"Благодаря кооперации с ЦЕРН российские ученые получают доступ к самым передовым технологиям. В частности, ЦЕРН поставляет пиксельные детекторы, электронику для считывания основного трекового детектора. Все это – сверхсовременные технологии, которые создавались десятилетиями работы специалистов со всего мира, и подготовить технологические решения такого уровня одной стране просто не под силу. У европейских коллег есть большой опыт в строительстве Большого адронного коллайдера, что требовало уникальных "софтовых" решений для реализации таких масштабных проектов", — добавил первый замруководителя аппарата кабмина.