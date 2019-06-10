МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения, говорится в приказах регулятора, опубликованных на портале нормативно-правовой информации.

Приказы ФАС датированы 13 мая и зарегистрированы министерством юстиции 5 июня.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2018 году индексация цен составила 3,4%.

В сентябре 2018 года в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года говорилось, что индексация оптовых цен на газ для промышленности и населения в 2019 году составит 1,4%, а в 2020-2024 годах — не превысит 3% в год.