МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рассчитывает большую часть объемов экспорта российской нефти "нагнать" во второй половине года, сказал агентству Рейтер замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Как будут достигнуты договоренности — можно будет полностью оценить ситуацию. В целом, мы рассчитываем большую часть объемов нагнать во второй половине года, и с Белоруссией тоже. Кроме того, у нас была возможность задействовать другие направления поставки, которые были дозагружены", — сказал замминистра, комментируя экспорт российской нефти в 2019 году.

Кроме того, Сорокин отметил, что упущенная выгода есть не везде. "У тех же белорусских НПЗ, например, упущенную выгоду можно считать в конце года, если мы не нагоним годовой объем поставок. Мы договаривались поставить белорусам 18 миллионов тонн нефти за год, у нас нет конкретных обязательств по месяцам. Этот объем мы планируем нагнать до конца года", — уточнил замминистра.

По словам Сорокина, один из способов решения проблемы "грязной" нефти – ее подмес в минимальном объеме в поток качественной продукции. "Это зависит от концентрации хлорорганики, то есть подмес может быть в различных пропорциях, но так, чтобы соблюдался уровень, приемлемый для контрагентов. Мы работаем сейчас с различными сторонами, чтобы ускорить этот процесс: все профильные научные организации, которые есть в стране, подключены, подключаем и иностранных партнеров", — пояснил замминистра.

По его словам, стороны также ищут способы по очистке нефти без подмеса. "Сейчас несколько таких вариантов находятся в проработке. И при помощи подмеса, и при использовании различных технологий при переработке. Оцениваем эффективность этих способов", — добавил Сорокин.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.