МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Французская Total начала добычу газа на месторождении Culzean, расположенном на шельфе Великобритании, говорится в сообщении компании.

"Total начала добычу на газоконденсатном месторождении Culzean, расположенном на блоке 22/25а, в 230 километрах от побережья Абердина, в Великобритании", — сообщает Total.

Ожидается, что на пике Total будет добывать на этом месторождении 100 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. На Culzean будет приходиться около 5% потребления газа в Великобритании, что предположительно будет покрывать 18% спроса на газ в стране.

Total управляет Culzean с долей участия в 49,99%. Другие участники проекта — британская BP (32%) и японская JX Nippon (18,01%).

Total ведет бизнес во всех секторах энергетической отрасли в Великобритании, штат сотрудников в стране насчитывает свыше 2 тысяч человек. Добыча нефти и газа Total в королевстве составила 179 тысяч баррелей в сутки в 2018 году.