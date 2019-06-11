МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-апреле снизились на 0,6% по сравнению с январем-апрелем 2018 года и составили 39,41 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Общий объем экспорта нефти в январе-апреле увеличился на 1,6% — до 87,198 миллиона тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-апреле снизился на 6,4%, до 49,609 миллиона тонн, в денежном выражении — на 8,2%, до 23,223 миллиарда долларов.

В апреле экспорт нефти из РФ сократился по отношению к марту на 13,2% — до 20,776 миллиона тонн, доходы — на 8,5%, до 10,051 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в апреле уменьшился на 10,7% относительно марта — до 11,576 миллиона тонн, доходы — на 9,8% — до 5,605 миллиарда долларов.

ГАЗ

За первые пять месяцев текущего года Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 23,1 миллиона кубометров, при этом снизив экспорт природного газа на 5,3%, до 76,2 миллиарда кубометров.

Доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли более чем в два раза (246,7%) в годовом выражении, достигнув 3,64 миллиарда долларов. Доходы от экспорта природного газа выросли на 2,2% — до 16,93 миллиарда долларов.

В апреле экспорт СПГ по отношению к марту вырос более чем в 4 раза (437,6%) — до 11,4 миллиона кубометров, доходы — более чем в 3 раза (331,4%), до 1,691 миллиарда долларов. Экспорт природного газа в отчетном месяце уменьшился на 20,2% к уровню марта — до 14,7 миллиарда кубометров, доходы — на 22,8%, до 2,865 миллиарда долларов.

В 2018 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 220,6 миллиарда кубометров природного газа на 49,1 миллиарда долларов и 36,7 миллиона кубометров СПГ на 5,286 миллиарда долларов.

УГОЛЬ

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-апреле 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% и составили 5,857 миллиарда долларов.

В физическом выражении объем экспорта угля из РФ увеличился за четыре первых месяца на 14,4%, до 68,579 миллиона тонн.

В апреле текущего года на экспорт было поставлено 15,204 миллиона тонн угля (снижение на 36,4% относительно объемов марта) на общую сумму 1,226 миллиарда долларов (падение на 40,6%).

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-апреле выросли на 68,7%, или почти в 1,7 раза, по сравнению с январем-апрелем 2019 года и составили 321,2 миллиона долларов.

Экспорт электроэнергии из России в январе-апреле 2019 года вырос на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,6 миллиарда кВт.ч. В апреле экспорт сократился на 19,7% по сравнению с мартом — до 1,49 миллиарда кВт.ч.

В апреле доходы от экспорта сократились на 19,5% по сравнению с мартом — до 67,6 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии за первые четыре месяца сократился на 86%, или в 1,9 раза, — до 375,7 миллиона кВт.ч, в денежном выражении — снизился на 84,5%, до 6,9 миллиона долларов.

При этом в апреле импорт электроэнергии в физическом выражении сократился на 81,5% по отношению к марту — до 24,5 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 70,9%, до 0,7 миллиона долларов.