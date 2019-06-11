ХЕЛЬСИНКИ, 11 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших в Северных странах Европы терминал сжиженного природного газа (СПГ) с резервуаром хранения на 50 тысяч кубометров открылся во вторник в финском порту Торнио, сообщает компания-подрядчик Wartsila.

"Решение компании Wartsila для приемного терминала Tornio Manga включает в себя полную разгрузку, хранение, распределение по трубопроводам, регазификацию, погрузку на грузовые автомобили и бункеровку судов. Этот терминал является крупнейшим подобным объектом во всем Северном регионе. Эффективная логистическая цепочка, созданная вокруг терминала, создает диверсифицированный топливный рынок, приносящий пользу как Северной Финляндии, так и Швеции", — сообщает компания. Стоимость терминала составляет около 100 миллионов евро, говорится в описании терминала на сайте Manga LNG Oy.

Терминал будет поставлять природный газ для сталелитейного завода Торнио и местным предприятиям, шахтам и другим потребителям в регионе. СПГ из терминала будет поставляться в хранилище, построенное Wartsila на сталелитейном заводе SSAB в Раахе. Терминал также поставит СПГ в качестве топлива для судов, таких как новый ледокол Polaris, работающий в Ботническом заливе.

"Терминал Tornio Manga LNG создает долгосрочную платформу для экономически эффективного и экологически более устойчивого энергоснабжения в Северной Европе. Бенефициарами являются промышленные и горнодобывающие компании, транспортные и автотранспортные компании, энергетические и тепловые компании в этом регионе", — отметил председатель правления Manga LNG Oy Матти Суурнакки, его слова приводятся в пресс-релизе.

Wartsila будет обслуживать терминал СПГ Tornio Manga в соответствии с 10-летним соглашением о техническом обслуживании.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Wartsila завершит строительство нового терминала сжиженного природного газа в финском порту Хамина в 2020 году.