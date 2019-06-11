МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Транснефти" усилили рост и растут почти на 3% на ожиданиях менеджмента по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 16.01 мск префы "Транснефти" растут на 2,78% — до 164,65 тысячи рублей, при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,3%.

Как ранее во вторник заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов вице-президент компании Рашид Шарипов, менеджмент "Транснефти" ожидает выплаты дивидендов по итогам 2018 года на уровне 10,4 тысячи рублей на акцию.

После заявления топ-менеджмента префы компании подскакивали на 3% относительно уровня предыдущего закрытия — до 164,95 тысячи рублей. До заявления бумаги "Транснефти" прибавляли порядка 1,2%.

За 2017 год "Транснефть" направила на дивиденды 82,5 миллиарда рублей с учетом промежуточных выплат. Это составило 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. В 2018 году чистая прибыль "Транснефти" по МСФО выросла на 17,5% и составила 225,4 миллиарда рублей.