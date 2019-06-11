МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Энел Россия" намерена вложить 90 миллионов евро в строительство ветропарка Родниковский, проект прошел отбор по программе поддержки "зеленой" энергетики, говорится в сообщении компании.

Ветропарк Родниковский мощностью более 71 МВт будет расположен в Ставропольском крае. Разработкой проекта и строительством будет заниматься Enel Green Power, глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии группы Enel.

"С учетом Родниковского ветропарка, отобранная в ходе проведенных тендеров установленная мощность объектов ветрогенерации компании составляет 362 МВт, включая ветропарк мощностью 90 МВт на стадии строительства. Победа в данном тендере еще раз подчеркивает наше стремление диверсифицировать структуру генерирующих мощностей "Энел России" за счет роста в сфере ВИЭ. Этот проект является подтверждением нашего намерения развития в Ставропольском крае, где у нас уже есть тепловая электростанция — Невинномысская ГРЭС", — отметил генеральный директор "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

Общий объем инвестиций "Энел Россия" в проект Родниковский составит порядка 90 миллионов евро. После ввода в эксплуатацию в первой половине 2024 года ветропарк сможет вырабатывать порядка 220 ГВт.ч в год, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 180 миллионов тонн углекислого газа. Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а также компания будет получать плату за мощность.

В настоящее время в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций. При этом для отобранных проектов должен быть обеспечен определенный уровень локализации производства оборудования в РФ.

В предыдущих тендерах "Энел Россия" получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт — Азовской ВЭС 90 МВт, а также проекта в Мурманской области 201 МВт. За разработку и строительство двух объектов отвечает Enel Green Power. Объем инвестиций "Энел Россия" в Азовский ветропарк составит порядка 132 миллионов евро и около 273 миллионов евро в ветропарк мощностью 201 МВт в Мурманской области.