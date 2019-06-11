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МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Энел Россия" на уровне "BB+" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении агентства.

Одновременно Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "B".

"Рейтинговое действие принято после того, как совет директоров "Энел Россия" рекомендовал акционерам одобрить продажу Рефтинской ГРЭС компании "Кузбассэнерго", которая входит в Сибирскую генерирующую компанию", — говорится в сообщении.

Помещение рейтинга в список на пересмотр с возможностью понижения означает, что Fitch может подтвердить или понизить рейтинг компании. Решение будет зависеть от запланированного использования средств от продажи актива и будущей финансовой политики компании, а также от оценки агентством будущих направлений деятельности в сравнении с конкурентами компании, уточняет Fitch.

Решение будет принято как только появится ясность в отношении использования средств от продажи Рефтинской ГРЭС и финансовой политики компании. Направление значительной части выручки от продажи на специальные дивиденды без применения какой-либо гибкости в обычной программе дивидендов или капвложений может привести к снижению рейтинга.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9,4 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании — 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited — 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited — 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров — 16,86%.