МЕХИКО, 12 июн /ПРАЙМ/. Национальная комиссия по углеводородам Мексики одобрила план концерна Shell по проведению разведки в рамках пяти глубоководных проектов в Мексиканском заливе, сообщил регулятор.

Минимальные инвестиции компании в блоки, расположенные неподалеку от границы с США, должны составить 397 миллионов долларов в течение четырех лет. Однако в случае успеха сумма вложений может вырасти до 1,3 миллиарда долларов, сообщило издание Economista.

Четыре блока расположены в бассейне Perdido, один – в Cuenca Salina. Shell выиграла право на разработку девяти участков в Мексиканском заливе в начале 2018 года. Ожидается, что комиссия в ближайшее время одобрит планы компании по разведке на остальных четырех блоках.

Частные и иностранные инвесторы получили доступ в нефтяную отрасль Мексики в результате начатой в 2013 году энергетической реформы, неоднократно критикуемой президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Среди иностранных игроков в Мексике — российский "Лукойл" и принадлежащая LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана DEA Deutsche Erdoel.