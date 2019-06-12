МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ очень близки к тому, чтобы договориться о продлении сделки о сокращении добычи нефти, заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Я не думаю, что будут препятствия к тому, чтобы договориться (о продлении сделки — ред.), когда мы наблюдаем такие рыночные условия, как сейчас", — рассказал министр агентству Блумберг на мероприятии в Монреале. По словам министра, сейчас нет сложностей в том, чтобы достичь соглашения, учитывая высокий уровень запасов в США. Аль-Мазруи отметил, что уровень запасов предопределит, будет ли сделка продлена "по крайней мере до конца года". По его словам, следующая встреча может состояться в конце июня или начале июля.

Министр энергетики ОАЭ также сообщил, что ожидает стабильный уровень спроса на нефть в следующем году, выразив надежду в том, что США и Китай достигнут договоренности по торговым вопросам. "Противоречия (в торговле между странами — ред.) могут смягчить спрос, но не вызовут значительного его замедления", — приводит агентство мнение министра.

Во вторник глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что планирует в конце июня провести двухстороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и обсудить сделку ОПЕК+ в контексте текущей ситуации на рынке нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи — на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения истекли 2 мая этого года. Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил на прошлой неделе глава Минэнерго РФ.