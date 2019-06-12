МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус предложил депутатам от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную компанию для поставок дешевого газа из России.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%. В "Нафтогазе" назвал "причудливым" предложение "Газпрома" по скидке на газ.

"Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на какую-то бумажку, подписать договор. Они могут организовать компанию, купить этот газ у "Газпрома", протранзитировать, транспортировать его на Украину и подать конечным потребителям… Тогда мы будем вам аплодировать и говорить "спасибо, у вас самый дешевый газ", — сказал Герус в эфире телеканала "112.Украина".

Он отметил, что законодательно возможны контракты между частными фирмами на Украине и "Газпромом".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.