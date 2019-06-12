БРЮССЕЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия заявила в преддверии переговоров по газу в Москве, что следующая трехсторонняя встреча по газу на уровне министров должна быть созвана как можно скорее.

Зампред ЕК Марош Шефчович обсудит 13 июня в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком вопросы трехсторонних газовых переговоров, а также будущее газового транзита через Украину после 2019 года.

"ЕК считает, что следующая трехсторонняя встреча на уровне министров должна быть созвана как можно скорее", — говорится в сообщении, распространенном в преддверии визита Шефчовича.

В рамках программы в Москве запланированы также встреча с министром финансов Антоном Силуановым и дискуссия с представителями европейского бизнеса.