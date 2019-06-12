ВАРШАВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Польская энергетическая компания PGNiG подписала соглашение с американской Venture Global LNG о поставках дополнительных 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, говорится в сообщении польской компании.

Польская нефтегазовая компания PGNIG за последнее время подписала один за другим несколько долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из США.

На церемонии подписания присутствовали министр энергетики США Рик Перри и государственный секретарь по стратегической энергетической инфраструктуре Польши Петр Наимский.

В соответствии с соглашением объем СПГ, поставляемый в Польшу с терминала Plaquemines, будет увеличен с 1 до 2,5 миллиона тонн в год. Ожидается, что поставки начнутся в 2023 году.

"Мы увеличиваем наш портфель СПГ в объемах, которые мы получим из США после 2022 года, то есть после истечения срока действия Ямальского контракта (с Россией — ред.). Благодаря хорошим отношениям с нашими американскими партнерами и плодотворным переговорам мы достигли высокой конкурентоспособности поставок СПГ с терминала Plaquemines ", — сказал Петр Возняк, председатель правления PGNiG.

"В период с 2022 по 2023 год мы будем получать в общей сложности 3,5 миллиона тонн СПГ в год от экспортных мощностей Venture Global LNG (оба в штате Луизиана в Мексиканском заливе), что составляет около 4,73 миллиарда кубометров природного газа в год после регазификации. Американский СПГ становится все более конкурентоспособным", — сказал Возняк.