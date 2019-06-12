БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович обсудит с российской стороной возможные даты следующей трёхсторонней встречи по газу между РФ, ЕК и Украиной, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"Я проведу двустороннюю встречу с министром энергетики России Александром Новаком. Ожидаю, что основное внимание на встрече уделим ряду стратегически важных тем, а именно трехсторонним консультациям по газу, которые призваны обеспечить продолжение долгосрочных поставок газа из России в ЕС через Украину после 2019 года. Поэтому я обсужу с российской стороной возможные даты следующей трехсторонней встречи как на министерском, так и на экспертом уровнях, а затем буду говорить об этом с украинской стороной", — сказал Шефчович.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.

Решить вопрос с транзитом необходимо до конца текущего года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии — летом прошлого и зимой нынешнего года.