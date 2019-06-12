БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович не видит препятствий для проведения нового раунда трехсторонних консультаций по газу между РФ, Украиной и ЕК на министерском уровне, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"Я не вижу каких-либо препятствий, однако стороны — Россия и Украина — должны определиться с датой", — ответил Шефчович на вопрос, каковы сейчас основные препятствия для проведения нового раунда трехсторонних консультаций на министерском уровне.

Шефчович проведет 13 июня в российской столице переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.

Решить вопрос с транзитом необходимо до конца текущего года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии — летом прошлого и зимой нынешнего года.