БРЮССЕЛЬ, 12 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович хочет, чтобы финальное решение о продолжении транзита газа из России в ЕС через Украину после 2019 года было достигнуто до завершения действия мандата нынешнего состава Еврокомиссии, об этом Шефчович рассказал РИА Новости.

"Я хочу, чтобы окончательное решение было достигнуто во время работы нынешнего состава Еврокомиссии", — сказал Шефчович.

В настоящее время ведущие европейские политические партии ведут переговоры о согласовании программы проевропейского большинства на следующие пять лет, а также кандидатур на пост главы ЕК и нового спикера Европарламента. Мандат ЕК под руководством Жан-Клода Юнкера завершится в конце октября.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в середине мая заявил, что переговоры относительно транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года возобновятся в июне. Однако позднее исполнительный директор компании Юрий Витренко сообщил, что проведение в июне трехсторонних переговоров пока не подтверждено.

Решить вопрос с транзитом необходимо до конца текущего года, когда истекает нынешний транзитный контракт. Эта тема обсуждалась на двух последних встречах на министерском уровне между представителями России, Украины и Еврокомиссии — летом прошлого и зимой нынешнего года.